BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha arribat aquest diumenge a les 21.35 hores a la seu del partit a Barcelona, on els representants de la formació segueixen la nit electoral.
Preguntat quan ha arribat per si Vox serà el partit que més creixi a Catalunya i el conjunt de l'Estat ha dit que "sens dubte", i ha afegit que seguiran els resultats amb tranquil·litat.
Aizcorbe ha estat rebut a l'entrada pel president de Vox Barcelona i portaveu de la formació en el Parlament, Joan Garriga, la candidata al Senat per Barcelona i diputada al Parlament, María García Fuster i el líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, entre altres.