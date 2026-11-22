TARRAGONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
La cantant i compositora AFFRA ha guanyat el Premi del Jurat de la 7a edició del concurs de talents emergents PortAutors-es, organitzat pel Port de Tarragona, ha informat l'entitat en un comunicat.
Nascuda a Badalona i vinculada des de ben jove a l'escena musical de Barcelona, AFFRA va descobrir el cant a través de les 'jam sessions', i ha format part de 'Lo más puro', projecte multidisciplinari al costat de Kevin Lisbona, Aina Ortega i Iñaki Nazabal, i actualment desenvolupa SOROCHE juntament amb el guitarrista Daniel Felices, a més d'acompanyar Queralt Lahoz com a corista.
Com a guanyadora de la màxima categoria, AFFRA actuarà el 2027 en diversos festivals i cicles musicals, entre els quals destaquen l'Espai Jove Kesse, les Festes de Santa Tecla, la final de PortAutors-es, l'Altacústic, el Festival Accents i l'Eufònic.
RESTA DE PREMIATS
El Premi del Públic ha recaigut en la votació popular en Leyre Estruch, jove cantant i compositora catalana que explora la cançó d'autor des del folk, el jazz, el bolero i la música d'arrel i brasilera.
Per la seva banda, el finalista suplent Biel Sauret ha obtingut el Premi a l'Artista Local com a millor finalista de la demarcació de Tarragona.
Celobert ha estat distingit amb el Premi Port Tarragona amb la seva proposta que transita entre l''indie-pop' i el folk, amb guitarres de rock i experimentació electrònica, per abordar històries compartides entre generacions, i com a guanyadors podran produir un videoclip professional en espais singulars del recinte portuari tarragoní.
PREMI FIM VILA-SECA I INICIATIVES
L'única categoria que queda per resoldre després de la final és el Premi FIM Vila-seca, el guanyador del qual s'anunciarà pròximament i podrà actuar a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca (FIM) 2027.
Més enllà del certamen, PortAutors-es impulsa iniciatives per donar continuïtat a la projecció dels participants, com el Projecte Família PortAutors, que manté el vincle entre concursants de diferents edicions; sessions formatives impartides per professionals del sector musical per reforçar competències artístiques i professionals; i PortAutors en Xarxa, orientat a fomentar la col·laboració entre festivals, programadors i espais culturals.