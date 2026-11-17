Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Acciona Energía s'ha adjudicat un contracte de 60 milions d'euros per proporcionar electricitat a 24 universitats, centres de recerca i altres institucions acadèmiques de Madrid i Catalunya.
L'acord, que té una vigència de dotze mesos --des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2027--, preveu el subministrament d'aproximadament 277 GWh d'electricitat renovable.
La Universitat Complutense de Madrid reuneix el volum de consum previst més gran, amb aproximadament 50,5 GWh anuals, seguida dels 31,7 GWh de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i els 19,8 GWh de la Universitat de Barcelona (UB).
Acciona també oferirà el subministrament elèctric de les universitats Politècniques de totes dues províncies, a banda d'altres centres de recerca i d'educació superior.
La companyia subministra electricitat renovable a més de 1.200 empreses i institucions de diversos sectors, i compta amb activitat internacional en l'àmbit dels acords de compravenda d'energia a llarg termini (PPA).