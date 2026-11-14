Abascal (Vox) alerta a Almeria que "no hi ha un enemic pitjor que les enquestes" i demana una "mobilització gegantina"

Marian León - Europa Press
ALMERIA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox i candidat per aquesta formació a la presidència del Govern, Santiago Abascal, ha advertit que, de cara a les eleccions generals del proper 29 de novembre, el partit no té "un enemic més gran que les enquestes en aquests moments" que obren la porta al canvi. És per això pel que ha demanat una "mobilització gegantina" per tirar "la màfia de Sánchez".
"No hi ha un enemic pitjor que la confiança. No hi ha un enemic pitjor que la desídia. No hi ha un enemic pitjor que la idea de donar per fet que Sánchez no té opcions, quan Sánchez està disposat a tot per quedar-se al poder", ha asseverat a Almeria al seu primer acte públic a Andalusia en la campanya de les generals.
Amb una plaça de la Constitució plena de simpatitzants, Abascal ha subratllat la transcendència de la cita electoral del 29 de novembre, i ha assegurat que "no es tracta d'unes eleccions més". "Ens ho juguem tot i podem dir sense cap por a exagerar que és ara o mai", ha emfatitzat, al mateix temps que ha instat la ciutadania a no caure en l'autocomplaença malgrat els pronòstics demoscòpics favorables.
El líder de Vox ha justificat l'avançament electoral decidit pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, afirmant que respon exclusivament al seu interès personal davant les investigacions judicials en curs.
"Saben el que se'ls ve al damunt", ha assenyalat Abascal, al·ludint a les indagacions sobre el presumpte finançament il·legal del PSOE, l'increment de comptes "opacs" a la formació i les recents actuacions policials i judicials al Ministeri d'Igualtat i al Tribunal de Comptes.
CRÍTIQUES A LA "MÀFIA CORRUPTA I TRAÏDORA"
Abascal ha definit l'Executiu central com "una màfia mentidera que ha mentit als seus propis militants, als seus propis votants i al conjunt dels espanyols" sobre els seus pactes amb Bildu, els independentistes i els que ha qualificat de comunistes, i també sobre la llei d'amnistia i els indults. "Una màfia corrupta fins al xofer", ha afegit, fent referència als noms d'Ábalos, Koldo i Cerdán.
Així mateix, ha qualificat el Govern de "traïdor" per "vendre la sobirania nacional al millor postor" per mantenir-se en el poder i per haver "lliurat l'interès nacional al Marroc".
En aquest sentit, ha afirmat que "Pedro Sánchez Castejón és el candidat del Marroc a les eleccions generals" i ha criticat la falta de defensa de les fronteres a Ceuta i Melilla, recriminant a l'Executiu que respongués obrint un conflicte diplomàtic amb Itàlia en lloc d'amb el Marroc.
El president de Vox també ha acusat el Govern de "destruir tot allò públic" durant el seu mandat, i ha citat el deteriorament de la xarxa ferroviària, les carreteres, el sistema educatiu i la sanitat pública, la qual, segons ha dit, pateix col·lapses i llistes d'espera mentre s'"importen pacients" i s'"exporten metges i infermers" formats a Espanya.
Davant d'això, ha criticat l'"asfíxia fiscal insuportable" que pateixen les classes mitjanes i els treballadors.
PROPOSTA D'URGÈNCIA NACIONAL
Per revertir aquesta situació, Abascal ha presentat un programa d'"urgència nacional" articulat al voltant de 3 eixos: la prioritat nacional, la desregulació econòmica i la remigració.
El líder de Vox ha defensat que els espanyols han de tenir "prioritat a l'accés a les ajudes socials, a les ajudes al lloguer i a les places de guarderia".
"La prioritat nacional avui és recuperar Ceuta en primer lloc perquè la dignitat nacional sigui restaurada", ha afegit. A més, ha criticat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per rebutjar aquesta mesura amb l'argument que és il·legal. "Ens presentem les eleccions per fer legal el que avui ens diuen que és il·legal", ha dit el president de Vox.
En matèria de desregulació, ha advocat per eliminar les normatives "ideològiques" que asfixien el camp, la indústria i el comerç, les quals, segons ha denunciat, provenen dels "fanatismes verds", l'Agenda 2030 i les ideologies de gènere "promogudes conjuntament a Brussel·les pel PSOE i el PP".
En aquesta línia ha criticat que no es parli dels problemes materials de la ciutadania per arribar a fi de mes i, en el seu lloc, es promoguin conceptes com la "deconstrucció de la masculinitat".
"Jo crec que la masculinitat és positiva, igual que ho és la feminitat", ha dit, al mateix temps que ha relatat com va rebutjar abordar aquest assumpte en una entrevista televisiva en suggerir-li al presentador que, si ho desitjava, deconstruís ell la seva mateixa masculinitat.
Sobre la "remigració", Abascal ha detallat que implica que "han de marxar els que no han de ser aquí cobrant ajudes socials sense treballar, els delinqüents i els il·legals", però també facilitar la tornada dels joves espanyols que van haver d'emigrar per falta d'oportunitats.
DISTÀNCIES AMB EL PP
Durant la seva intervenció, Abascal ha marcat distàncies amb el PP, al que ha acusat d'aplicar polítiques d'"abús fiscal" i d'"invasió migratòria" de la mà dels socialistes a Europa. També ha criticat la "competència deslleial" que pateix el camp d'Almeria per l'entrada de productes estrangers que no compleixen les exigències fitosanitàries ni laborals imposades als productors locals.
Per això, ha demanat el vot directe per Vox als qui comparteixin les seves propostes de sentit comú, prioritat nacional i remigració, suggerint amb ironia que aquells que prefereixin mantenir els impostos alts o rebutgin aquestes mesures votin el PP. "Si vols votar sentit comú, prioritat nacional, remigració i desregulació, vota Vox", ha sentenciat.
Finalment, Abascal ha fet una crida a la "concòrdia" de tots els espanyols, independentment de la seva ideologia prèvia. El líder de Vox ha conclòs demanant als seus simpatitzants una "mobilització gegantina" el 29 de novembre per convèncer els indecisos i superar qualsevol intent de "parany, violència o intimidació".
ALTRES INTERVENCIONS
Prèviament a la intervenció d'Abascal, el torn ha estat pel vicepresident segon de Vox a la Junta d'Andalusia, Manuel Gavira, i per la candidata al Congrés Rocío de Meer, que han coincidit en la necessitat d'aplicar la "prioritat nacional" per revertir la "degradació" dels barris obrers, garantir la seguretat enfront de la delinqüència i la immigració il·legal, i "recuperar el sentit comú" al Govern espanyol.
Gavira ha assenyalat que l'objectiu de Vox no és ocupar vicepresidències autonòmiques, sinó "arribar al Govern d'Espanya, acabar amb el socialisme vermell, acabar amb el socialisme blau i, per descomptat, posar per davant sempre els espanyols".
Per això, ha apuntat que el proper 29 de novembre els espanyols es juguen tenir "el president que ens mereixem", assenyalant directament Santiago Abascal enfront del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Per Gavira, recuperar el sentit comú i la dignitat nacional passa per "recuperar Ceuta, defensar les nostres fronteres", esmentant també Melilla, El Ferro i les illes Canàries, així com per "protegir les nostres dones" i defensar la província d'Almeria de l'amenaça del narcotràfic.
Per la seva banda, la diputada nacional Rocío de Meer ha centrat gran part de la seva intervenció en denunciar la pèrdua de seguretat i la transformació dels barris humils de la província d'Almeria, i ha exposat el cas concret d'una veïna d'avançada edat anomenada Antonia, resident al barri de 'Les 200' i que és "l'última espanyola del seu bloc".
"Volem els nostres barris de tornada, les nostres famílies de tornada, la tranquil·litat, la prosperitat, la pau de la nostra gent gran i l'habitatge de tornada; però, sobretot, volem Espanya de tornada", ha proclamat De Meer davant els assistents.