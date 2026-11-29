MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox, Santiago Abascal, ja es troba a la seu nacional de Vox, situada en la madrilenya carrer Bambú, per seguir l'escrutini de les eleccions generals d'aquest 29N.
Abascal ha arribat a la caserna general de Vox a les 20.00 hores i seguirà el recompte a la quarta planta de Bambú, acompanyat de membres del Comitè Executiu Nacional (CEN) i el seu equip més proper.
Un total de 200 periodistes de 130 mitjans procedents de diversos països com França, Suècia, Itàlia, el Regne Unit, Polònia, Argentina o Colòmbia s'han acreditat per al seguiment de la nit electoral a la seu nacional de Vox, i a més, el partit ha convidat aliats internacionals
Els col·legis electorals han tancat a les 20.00 hores amb una participació rècord, un 68,15% fins a les 18.00 hores, 15 punts més que el 2023. Abascal ha demanat repetidament la mobilització de l'electorat de cara a aquest 29N i, a la recta final de la campanya, en el si de la formació veien amb inquietud l'activació del bloc de les esquerres, i demanaven no donar per feta la suma de PP i Vox.
Fonts de Vox han destacat que afronten el recompte amb "tranquil·litat", s'han alegrat per l'alta participació perquè creuen que els pot beneficiar.