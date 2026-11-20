BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
722 persones han participat en la fira de l'ocupació GiraFeina de Vilafranca del Penedès (Barcelona), organitzada per la Cambra de Barcelona a l'Alt Penedès.
En un comunicat aquest divendres, la corporació ha explicat que la trobada s'ha tancat amb 1.115 entrevistes de feina, "unes xifres que reforcen el paper de la iniciativa com a punt de trobada" entre empreses i professionals que busquen noves oportunitats.
La fira compta amb un format d'entrevistes breus, que permet als participants conèixer els processos de selecció oberts i presentar directament les seves candidatures.
En total, hi han participat 29 empreses que han presentat 94 ofertes de feina, i la trobada s'ha fet en el marc de la Fira Èxit.
La celebració conjunta de les dues fires permet "reunir en un mateix entorn les oportunitats laborals, l'orientació i la formació".