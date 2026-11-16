David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Comptes ha informat aquest dilluns que el 68,2% dels ens municipals van tramitar la documentació dins el termini el 2025, 0,6 punts percentuals menys que en l'exercici anterior, segons informa en un comunicat aquest dilluns.
L'òrgan fiscalitzador ha publicat la llista de corporacions locals que han incomplert l'obligació de tramitar el Compte General del 2025 en el termini i la forma previstos en la normativa.
Per tipus, han tramitat el Compte General el 68,5% d'ajuntaments, el 80,5% de consells comarcals, el 100% de diputacions, el 73,9% d'entitats municipals descentralitzades, el 42,9% de mancomunitats de municipis i el 100% de l'entitat metropolitana.
La Sindicatura ha explicat que la llista d'incompliments s'actualitza cada dia i s'hi recullen els ens locals que no han entregat el Compte General i els que l'han presentat fora de termini.
La llei de la Sindicatura de Comptes estableix que les corporacions locals han de retre comptes en cada exercici a la Sindicatura abans del 15 d'octubre de l'any següent.