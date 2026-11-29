MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta 2a del Govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha definit aquest diumenge la jornada electoral com un dia d'"esperança, democràcia i alegria" i ha reivindicat que els drets són fruit de la lluita col·lectiva i dels qui creuen que "les coses poden canviar".
"Els drets mai arriben sols. Són fruit de la lluita, de la gent que creu que les coses poden canviar i que val la pena continuar avançant", ha escrit Díaz en un missatge publicat en el seu perfil de Bluesky després d'anar a votar a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Mines i Energia a Madrid.
Díaz ha demanat en el seu missatge que "mai" no falti l'esperança. El missatge l'ha acompanyat de 2 imatges en les quals es veu, en primer lloc, com entra al col·legi electoral juntament amb l'apoderat de Frente Amplio, mentre que en la 2a imatge se la veu dipositant el seu vot.