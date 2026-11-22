LLEIDA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder municipal del PP a la Paeria de Lleida, Xavi Palau, ha apel·lat directament als votants de Junts per concentrar el vot en el PP a la demarcació de Lleida en les eleccions generals de diumenge que ve.
Ho ha declarat a periodistes aquest diumenge a Lleida al costat del secretari general del PP català, Juan Fernández; la presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, i el candidat del PP al Congrés per Lleida, Roger Melero.
"Més enllà de qüestions ideològiques i partidistes i per sobre de sigles, apel·lem a concentrar el vot útil del centredreta i la dreta en el PP, en Roger Melero. En aquest sentit, faig una crida als votants de Junts", ha dit.
Palau ha assegurat que els votants de Junts a Lleida, on el PP aspira a un escó després de quedar-se sense representació el 2023, "han de decidir i tenen a les seves mans que el pròxim govern d'Espanya defensi els seus drets i els seus interessos en l'àmbit econòmic, d'habitatge, de projecció econòmica i de propietat privada".
"Crido a que votin el PP perquè, si no, el seu vot servirà perquè Sánchez sigui president i Ada Colau vicepresidenta", ha apuntat el líder municipal popular.
"GARANTIR L'ORDRE"
Palau ha defensat que el PP té "molt clar quines són les solucions per garantir la seguretat ciutadana", i ha assenyalat la llei contra l'ocupació il·legal d'habitatge que els populars volen impulsar si governen després dels comicis.
"Hem de posar fi a la multireincidència, tenim molt clar que hem de garantir l'ordre, la seguretat i el civisme als nostres carrers, tenim molt clar que hem de recuperar la presència de l'Estat a Lleida", ha sostingut.
Veu una necessitat de "recuperar i defensar tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Lleida" per garantir l'ordre.
Sobre immigració, ha dit que "qui ve per treballar és benvingut a Lleida i, per a qui ve a delinquir i a aprofitar-se del sistema, expulsió".