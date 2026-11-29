Eduardo Briones - Europa Press - Arxiu
CABRA (CÒRDOVA), 29 (EUROPA PRESS)
Una dona ha resultat ferida aquest diumenge a migdia en caure-li l'estructura metàl·lica d'una cabina per votar en un col·legi electoral de Cabra (Còrdova).
Segons han confirmat fonts oficials de la Subdelegació del Govern a Europa Press i ha avançat el Diario Córdoba, ha passat sobre les 12 en el col·legi instal·lat a l'estació d'autobusos de Cabra.
Una dona a l'interior d'una cabina habilitada per triar les paperetes dels candidats ha rebut un cop al cap en desprendre's una part de l'estructura metàl·lica de la cabina.
Els serveis sanitaris l'han traslladada a l'hospital Infanta Margarita del municipi i, segons fonts de la Subdelegació, la ferida no era greu.