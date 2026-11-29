SANT SEBASTIÀ 29 nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -
La cap de llista del PNB al Congrés dels Diputats per Guipúscoa, Maribel Vaquero, ha demanat a la ciutadania que voti "perquè és un dia important, tenim molt en joc" en les eleccions generals.
Vaquero, que ha votat aquest diumenge en el frontó municipal del municipi guipuscoà d'Urnieta, ha demanat, a més, que la jornada es desenvolupi amb normalitat i sense incidents.
"M'agradaria que tot el dia transcorregués amb normalitat i que no hi hagués cap tipus d'incident, i també agrair a totes les persones que estan a les taules i que estan treballant en el dia d'avui perquè tots podem exercir el dret al vot i comunicar la importància d'aquesta cita", ha dit.