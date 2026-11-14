Urtasun replica Junqueras després d'acusar Comuns de deixadesa: "No m'equivocaré d'adversari"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El número 2 de Front Ampli a Barcelona al Congrés i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha replicat el president d'ERC, Oriol Junqueras, després d'acusar els Comuns de deixadesa i dir que optar per ells és tirar el vot: "Jo en aquesta campanya no m'equivocaré d'adversari".
"No atacaré Esquerra Republicana, però si vostè em pregunta de què serveix votar Comuns-Front Ampli, pregunti-li als centenars de milers de persones als qui els Comuns-Front Ampli els hem canviat la vida en aquest país", ha dit a Junqueras aquest dissabte en un acte a Vic (Barcelona).
El míting, a la Biblioteca Pilarín Bayés, ha comptat amb la número 7 de la candidatura a Barcelona, Viviane Ogou, i el regidor dels Comuns en el municipi, Arnau Martí.
SALARI MÍNIM
Un dels motius pels què, segons Urtasun, és útil votar-los és la pujada del salari mínim un 75%, que beneficia "més de 280.000 persones".
"Avui a Catalunya hi ha més de mig milió de persones que tenen feina de més gràcies als Comuns i al Front Ampli", ha destacat.
També ha fet referència a la reforma laboral impulsada per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha permès a Catalunya "més de 680.000 persones que tenen un contracte estable" malgrat el vot en contra dels republicans, ha dit.