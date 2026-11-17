David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i número dos dels Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, ha reivindicat la pujada del 5,3% del salari mínim interprofessional (SMI), fins als 1.286 euros al mes en 14 pagues, com una mesura feminista i ha afirmat: "Anem a per més".
Ho ha dit en un vídeo publicat a Bluesky, acompanyat per la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, que ha assegurat que les successives pujades de l'SMI són "una història d'èxit del govern" de coalició progressista.
Així mateix, la líder de Sumar ha defensat governar per a la gent treballadora, mentre que Urtasun ha assegurat que apujar el salari mínim vol dir "governar per a la majoria" i que el Front Ampli no s'aturarà.
GUILLEM AGULLÓ
En una altra publicació a Bluesky, el ministre també ha celebrat el reconeixement oficial de Guillem Agulló, el jove antifeixista valencià assassinat als 18 anys per un grup neonazi l'abril del 1993, com a víctima del terrorisme per part del Govern central, després d'aprovar-se aquest dimarts en el Consell de Ministres.
"Han hagut de passar 33 anys, però per fi es fa justícia amb Guillem Agulló", ha assenyalat Urtasun, que ha donat les gràcies a la seva família per no rendir-se mai per mantenir viva la memòria d'Agulló.
Així mateix, ha assenyalat que el reconeixement és una victòria "de la lluita contra l'oblit", i ha destacat que aquest dimarts és un dia molt important per a la memòria democràtica del país.