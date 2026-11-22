Lorena Sopêna - Europa Press
Maíllo (IU) recomana a Rufián que si vol un govern socialista en solitari "que el voti"
SABADELL (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura i número 2 dels Comuns-Front Ampli per Barcelona, Ernest Urtasun, ha demanat "no externalitzar la política en el PSOE", per aprofundir en les polítiques progressistes d'aquest mandat, i ha cridat a defensar el sistema públic de pensions davant un eventual govern PP-Vox.
Ho ha dit en un acte de campanya, aquest diumenge a Sabadell (Barcelona), al costat del coordinador federal d'Esquerra Unida (IU), Antonio Maíllo; la número 3 per Barcelona, Júlia Miralles; el regidor dels Comuns al municipi, Joan Mena; l'alcaldable a Montcada i Reixac, Laura Campos, i l'excoordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, que ha donat suport a la candidatura.
Urtasun ha acusat el Partit Socialista d'oposar-se sistemàticament a la majoria de propostes dels ministres de Sumar i ha recordat que reeditar un executiu progressista amb un "motor social fort" requereix donar la màxima força al Front Ampli el 29 de novembre.
Ha alertat de les propostes del PP i de Vox sobre pensions, la qual cosa implica "parlar de quin model de societat" volen els espanyols: un sistema públic que garanteixi les pensions o la seva privatització.
També ha reivindicat que "les polítiques laborals del PP són les que enfonsen el sistema de pensions", mentre que l'última reforma laboral ha aconseguit salaris dignes per a milions de persones, amb cotitzacions dignes i, per tant, fent possible un sistema de pensions digne per a la ciutadania, ha defensat.
MAÍLLO: "AQUÍ NO ES RENDEIX NINGÚ"
Maíllo ha advertit que en els comicis s'enfronten 3 models: el de PP i Vox, de suport sense contemplacions als especuladors, segons ell; el de la "covardia política" del PSOE, i el de reeditar un govern progressista amb el Front Ampli.
En aquest sentit, ha confessat que governar amb el Partit Socialista significa "tenir malsons i no dormir moltes nits", però ha reivindicat la vocació de govern del Front Ampli i ha remarcat la responsabilitat històrica del 29 de novembre.
A més, creu que el candidat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, prefereix un executiu del PSOE en solitari, per la qual cosa li ha recomanat: "Si vol que el PSOE governi sol, que el voti, però nosaltres no ho volem".
També augura una "accelerada històrica" aquests pròxims dies a favor del Front Ampli per reeditar el que ha denominat tomb progressista dels EUA i el Brasil, així com el de les últimes generals, per evitar que PP i Vox formin govern.
"Aquí no es rendeix ningú!", ha reclamat Maíllo, que també ha ironitzat amb el fet que l'únic que prometen és no tornar a canviar més de nom des de la candidatura nacional a l'esquerra del PSOE.