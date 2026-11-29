Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El número 2 de Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha demanat aquest diumenge anar a votar perquè Espanya "continuï avançant i no retrocedeixi ni un mil·límetre".
"Particularment vull demanar que no falti ni un sol voto a Catalunya, perquè ens hi juguem molt i és imprescindible que el poble de Catalunya avui parli alt i fort", ha declarat als mitjans en votar a l'Escola Projecte de Barcelona.
Ha considerat que aconseguir les llibertats democràtiques va costar "molts anys de lluita" i que per defensar-les cal exercir el dret a vot.