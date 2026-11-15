Urtasun defensa resoldre els problemes en lloc de viure'n com el "xèrif" Albiol

Bustinduy alerta d'una motoserra de PP i Vox contra els treballadors: "Ni un pas enrere"
BADALONA (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura i número 2 dels Comuns-Front Ampli per Barcelona, Ernest Urtasun, ha defensat resoldre els problemes de la gent en lloc de viure'n, cosa de què acusa el candidat del PP per Barcelona, Xavier Garcia Albiol, que es fa "el xèrif a les xarxes".
Ho ha dit en un acte de campanya aquest diumenge a Badalona (Barcelona), davant unes 300 persones segons l'organització, al costat del ministre de Drets Socials i portaveu de la campanya, Pablo Bustinduy; la número 5 per Barcelona, Lucía Martín, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.
Segons Urtasun, afrontar els problemes és la gran diferència entre Front Ampli i PP, al qual ha retret la seva "desastrosa gestió" a Badalona, on ha construït només 8 habitatges públics des de l'alcaldia i ha acumulat 442 milions de romanents en una ciutat amb moltes necessitats, segons ell.
També ha situat el PP i Vox com a enemics de la memòria històrica, dels serveis públics, de les pensions i de la dependència, que promet que defensaran: "Si estàs a favor de tot això, el teu vot és del Front Ampli".
A més ha alertat del "virus terrorífic de l'aïllament" que, segons ell, intenten inocular a la població des dels partits de la dreta i l'extrema dreta: ho considera la gran batalla ideològica d'aquest temps i ha defensat lluitar per això.
BUSTINDUY: CRÍTICA AL PSOE
Bustinduy ha alertat que la "motoserra" que volen implementar PP i Vox va en contra de la classe treballadora i en defensa dels rendistes, les grans corporacions i els fons d'inversió.
"Ni un pas enrere, no venceran", ha reivindicat el ministre, que ha reclamat el vot de tots els treballadors per defensar els drets dels qui depenen del seu sou per tirar endavant la seva família.
També ha retret al PSOE utilitzar les mesures defensades pels partits que formen el Front Ampli per apel·lar al vot útil: "Em faria vergonya fer campanya amb mesures que no només no són meves, sinó que he fet tot el possible perquè no tirin endavant", ha dit en al·lusió als socialistes.
Així mateix, ha al·ludit al candidat dels republicans per Barcelona, Gabriel Rufián, admetent el seu talent per "comunicar i transmetre" des de la tribuna, però recordant que, si fos per ells, la reforma laboral no hauria tirat endavant.
I s'ha mostrat absolutament convençut que el Front Ampli aconseguirà una posició important dins d'un govern de coalició progressista: "El vot útil és el que millora la vida de la gent en aquest país".
ALBIACH: LA DONA A LA "DIANA"
Albiach ha defensat el paper del Front Ampli en defensa dels drets de les dones i ha alertat: "Si ens han declarat una guerra a la classe treballadora, a les dones una mica més perquè sempre som a la seva diana".
En aquest sentit, ha defensat els drets de les dones trans, de les dones migrants i de les famílies monomarentals, i ha reivindicat que "el feminisme no ha arribat massa lluny", recordant que aquest any hi ha hagut 44 assassinats masclistes, que ha qualificat d'autèntica barbaritat.