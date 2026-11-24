Vidal reivindica la voluntat de governar del Front Ampli: "No anem només a defensar-nos"
REUS (TARRAGONA), 24 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura i número 2 dels Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, ha assegurat aquest dimarts que en les eleccions generals d'aquest diumenge "hi ha gent a la que li va la vida", com el col·lectiu LGTBIQ+, les dones i els joves.
En un míting a Reus (Tarragona) amb la portaveu de Comuns al Congrés, Aina Vidal, i la cap de llista per Tarragona, Ester Roca, Urtasun ha demanat als votants "que no es creguin la mentida i l'estratègia" del PP i Vox per desmobilitzar l'electorat progressista.
També ha reivindicat els assoliments dels partits del Front Ampli al Govern espanyol, com l'ampliació a 10 dies del permís per mort d'un familiar aprovada aquest mateix dimarts, un "gran avenç" malgrat les crítiques de la patronal, ha dit.
Ha ironitzat amb que, segons les grans empreses, mesures com aquesta apropen Espanya a "la Veneçuela bolivariana", però ha dit que són la raó de ser del Front Ampli i que el seu objectiu és reeditar el govern al costat del PSOE per seguir- avançant.
En concret, ha defensat que els ministres del Front Ampli són els qui fan que les coses passin a Espanya, i per això ha cridat a una gran mobilització aquest diumenge per evitar l'arribada del PP i de Vox a la Moncloa: "Diumenge, a guanyar, i dilluns, a celebrar".
VIDAL: "ANEM A CONQUERIR I A GUANYAR"
Vidal ha reivindicat la voluntat de govern que té el Front Ampli, al contrari d'ERC, segons ellA, i els ha criticat el seu eslògan de campanya: "Nosaltres no anem només a defensar-nos, anem a conquerir i a guanyar".
També ha acusat Junts de "convertir Catalunya en una crossa per als especuladors" amb els seus vots al Congrés, i ha defensat que hi ha esperança enfront de la foscor que veu caure sobre Espanya per un possible govern de PP i Vox.
ROCA: "UN CASTELL NO S'AIXECA SOL"
Roca ha recordat, al·ludint als castellers, que en aquesta recta final de la campanya el Front Ampli necessita una gran mobilització: "Un castell no s'aixeca sol, necessita gent a la base".
A més, ha insistit que diumenge està en joc el sisè escó per Tarragona, on es decidirà si la circumscripció li dóna "un vot a l'extrema dreta o als Comuns-Front Ampli", o el és el mateix, segons ella: si se'l dóna a les grans empreses o a la gent treballadora.