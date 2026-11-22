Europa Press Canarias - Europa Press
MURCIA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha plantejat que les eleccions del 29 de novembre siguin "un referèndum de la bona política enfront de la mala educació", tal com ha afirmat aquest diumenge en un míting a Múrcia, on se'l va declarar persona no grata a principis de novembre, amb 27 vots a favor de PP i Vox.
"Ja m'he assabentat que soc persona no grata per a PP i Vox", ha afirmat el president. En aquest sentit, s'ha referit a Múrcia com "una magnífica terra, i als murcians i murcianes, gent gratíssima" i ha reivindicat "la bona política enfront de la mala educació".
Sánchez ha recordat la cançó 'La Mala Reputación', que deia "faci el que faci, és igual, tot els sembla malament", i ha enumerat que a PP i Vox "els sembla malament" apujar el salari mínim, "revaloritzar les pensions" o "cuidar" el Mar Menor. "Per a mi, la mala reputació del PP i de Vox, i per als murcians i murcianes, la bona política del Govern d'Espanya", ha sentenciat.
En aquest sentit, ha afirmat que "bona política és apujar el salari mínim interprofessional un 75%" i revaloritzar les pensions, de manera que "avui els jubilats cobren 1.600 euros de mitjana", enfront dels 1.000 del 2018, segons ha afirmat. També ha citat la reforma laboral, amb 22,6 milions de treballadors, i el decret que "prohibeix els desnonaments d'aquelles persones vulnerables fins a l'any 2030".
En el capítol de la "mala educació", hi ha inclòs que "Ayuso es compri amb els diners dels madrilenys i madrilenyes un aticàs amb 200 metres quadrats de terrassa", així com titllar de "màfia, milícies o disbarat" el "dret constitucional d'exercir la vaga general".
Ha afegit així mateix que "la mala educació és dir càncer a les baixes laborals dels treballadors i treballadores" i ha criticat que "encara continuïn censurant" Lorca "la dreta i la ultradreta".
En aquest sentit, ha demanat a "tota Espanya que vulgui avançar" que el 29 de novembre voti "tot al vermell, tot al Partit Socialista per aconseguir una majoria progressista al Congrés i un govern progressista".
CRIDA A LA PARTICIPACIÓ I AL VOT DE LES DONES
Ha vaticinat "una participació històrica de l'Espanya progressista" i ha acusat els qui "volen fer negoci amb la sanitat i l'educació" de no voler que els ciutadans votin, igual que els qui "volen convertir el sistema públic de pensions en un fons de pensions" o l'habitatge en "un mercat de voltors".
"Si algú ens ha de donar la victòria, són les dones d'Espanya, les dones de Múrcia", ha afirmat a més el president, que ha argumentat que les dones "saben molt bé el que representen les retallades en l'Estat del Benestar com a conseqüència de la desigualtat estructural" i ha reclamat un Govern "que digui sí als drets de les dones" i "no al masclisme i a aquells que banalitzen amb la violència de gènere".
En aquesta línia, Sánchez ha tancat amb una crida a "votar amb força", que ha explicat com "votar per unes pensions dignes, encara que no siguem pensionistes", així com pels drets de les dones i dels joves.