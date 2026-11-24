BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ha promès reformar la Llei de Seguretat Nacional si guanya les eleccions, per prohibir que Espanya pugui participar en guerres "il·legals" com la d'Iraq de 2003 o l'actual a Iran.
Ha fet aquest anunci aquest dimarts durant un míting de campanya a Barcelona, "una ciutat de pau", ha dit davant uns 10.000 assistents entre els que han accedit al recinte i els que s'han hagut de quedar fora.
"La propera legislatura modificarem la Llei de Seguretat Nacional perquè Espanya mai participi en una guerra il·legal com la que vam viure fa 20 anys a el Iraq o com la que estem vivint avui a Iran", ha afirmat.