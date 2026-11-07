Sánchez crida a votar contra la involució: "Fins i tot el Papa Lleó XIV ha votat"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
TARRAGONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol i candidat del PSOE a la reelecció en les eleccions generals, Pedro Sánchez, ha situat el vot i la mobilització com a millor recepta contra el que qualifica d'involució: "Fins i tot el Papa Lleó XIV ha votat", ha dit al·ludint a la seva participació en les eleccions de mig mandat als Estats Units.
Ho ha dit aquest dissabte en un acte de precampanya en el Refugi 1 del Moll de la Costa del Port de Tarragona, en què també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i cap de llista al Congrés per Barcelona, Jordi Hereu; l'alcalde de Tarragona, Rubèn Viñuales, i el cap de llista del PSC al Congrés per Tarragona, Ione Montalvo, davant unes 2.000 persones segons el PSC.
"Si votem en massa, enviem a casa Feijóo i Abascal, així que a votar, a guanyar i a governar quatre anys més", ha dit el president, que pronostica que el que defineix com a ona de la ultradreta s'enfonsarà a Espanya, igual que ha passat al Brasil i als Estats Units.