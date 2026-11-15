Sánchez anuncia més impostos a fons propietaris d'habitatge i permisos per al cuidat de fills

Inclou en el programa electoral la figura de la "unió d'amistat" per atorgar drets a persones sense vincle familiar o de parella
ALCORCÓN (MADRID), 15 (EUROPA PRESS)
El president del Govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha promès que els grans fons propietaris d'habitatge pagaran més impostos i a més crearà una nova prestació per al cuidat retribuït de fills menors de 8 anys.
Aquestes mesures estan incloses en el programa electoral del PSOE per a les eleccions generals del 29 de novembre, segons ha anunciat el líder socialista en un míting aquest diumenge a Alcorcón (Madrid).
Així, ha explicat que posarà "més impostos" als grans fons que tinguin habitatges buits, pisos en lloguer turístic o a preus "inassequibles per a la classe mitjana i treballadora".
La nova prestació per al cuidat de fills retribuirà el 100% de la base reguladora durant quatre setmanes per als pares i les mares.
A més el PSOE inclou en el seu programa la creació d'una "unió d'amistat" perquè persones que no són parella ni tenen vincle sanguini, però decideixen tenir una relació de cuidats "mereixen tenir drets" com amb permisos laborals per malaltia o defunció.
Sánchez també ha reiterat que si torna a governar blindarà en la Constitució la revalorització de les pensions en funció de l'IPC i el dret a l'avortament, mesures que ja havia anunciat prèviament.
ELS SEUS PARES AL MÍTING
Sánchez ha traslladat les primeres mesures del programa electoral socialista davant un auditori de 5.500 persones, en el qual estaven diversos ministres i també els seus pares --que no solen acudir a actes de partit-- asseguts en les primeres files.
Al l'inici de l'acte, Sánchez ha onejat una bandera d'Espanya i ha donat ell mateix la benvinguda al míting, un gest inèdit. "Aquesta és nostra bandera, la de la Constitució", ha emfatitzat, subratllant que l'ensenya nacional representa la igualtat, la diversitat territorial i la lluita per la democràcia de les generacions anteriors.
200 EUROS PER A DENTISTA I AJUDES FISCALS
Entre les mesures avançades pels socialistes també està la conversió del mínim per descendent de l'IRPF --la part de la base liquidable considerada a destinar les necessitats dels fills i que per punt, no tributa-- en un "crèdit reemborsable" que afectarà a uns dos milions de llars, segons els càlculs del PSOE.
A més, seguiran exonerant de tributació a les rendes més baixes perquè les pujades del SMI, que Sánchez s'ha compromès a continuar fent any a any, no impliquin pagar impostos.
El PSOE inclou també un 'Plan Sonríe', una ajuda directa de 200 euros per a tractaments bucodentals bàsics com empastaments, endodòncies o reconstruccions, en la línia del Plan Veo per a la compra d'ulleres.