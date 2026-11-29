LORENA SOPENA / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha demanat aquest diumenge "no desaprofitar" l'oportunitat de reivindicar la democràcia, la llibertat i Catalunya a través del vot.
"Durant 40 anys, el Parlament de Catalunya va estar tancat amb pany i forrellat. Es va impedir que la gent pogués entrar i es va negar l'existència de la nació catalana", ha declarat després de votar a Terrassa (Barcelona).
Rull ha desitjat que "el millor civisme i la millor actitud dels ciutadans i les ciutadanes pugui prevaler".