Rufián (ERC) augura que PP-Vox "tocaran el model de pensions" si sumen 210 diputats

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
El candidat d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha augurat aquest diumenge que si PP i Vox sumen 210 diputats poden canviar la Constitució, i està convençut que "tocaran el model de pensions públic i de sanitat" perquè sempre han anat contra el que és públic, segons ell.
Ho ha dit en el debat de la precampanya electoral a RTVE Catalunya, que ha reunit aquest diumenge per la nit els caps de llista per Barcelona Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) i Juan José Aizcorbe (Vox).
Preguntat per aquesta qüestió, Aizcorbe ha assegurat que les pensions "es pagaran sempre perquè són uns drets reconeguts i merescuts de tota aquella gent que ha tributat i ha estat pagant durant tot l'any".
URTASUN I NOGUERAS
Urtasun ha defensat que les pensions a Espanya "estan garantides", ha retret a Nogueras que Junts votés en contra de revaloritzar-les d'acord a l'IPC i sumés els seus vots als de PP i Vox, i ha celebrat que la reforma laboral del Govern espanyol ha aconseguit un rècord de cotització a la Seguretat Social.
Nogueras ha respost Urtasun que van votar contra un decret òmnibus que assegura que el Govern espanyol "se la volia colar" a Junts, i ha criticat que els catalans han aportat 30.000 milions d'euros més al sistema de les pensions dels que han rebut.
ALBIOL I HEREU
Albiol ha dit que les pensions "estan garantides com a mínim amb un increment de l'IPC cada any", ha titllat de mesquí jugar amb aquest tema per mirar de confondre la ciutadania, i ha ironitzat amb que els qui sí tenen les pensions garantides són els membres del Consell d'Administració d'Adif.
Hereu ha avisat als catalans que els partits que anuncien sacrificis a la ciutadania porten darrere "un model de retallar serveis públics", i ha reivindicat que el Govern liderat pel PSOE amb Sumar ha garantit el sistema.