BADALONA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha cridat a votar massivament amb consciència i memòria, i ha demanat respectar la democràcia i condemnar tota intenció de posar-la en dubte: "Passi el que passi aquesta nit serà un resultat evidentment net".
"Em fa gràcia escoltar Feijóo parlant de memòria, perquè segurament tenim una memòria diferent. Jo apel·lo a la meva i a la de molta gent", ha declarat abans de votar aquest diumenge a l'escola Mercè Rodoreda de Badalona (Barcelona), on ha agraït la tasca dels apoderats i també dels periodistes.
Ha dit que la frase típica segons la qual hi ha molt en joc en aquestes eleccions "habitualment és mentida, però en aquesta ocasió és absolutament cert", i ha detallat dos possibles escenaris després dels comicis: el de confrontació o el de fer pressió com fins ara, en al·lusió a una victòria de PP i Vox o una reedició del Govern socialista.