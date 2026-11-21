Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha afirmat que en cas que el PP i Vox formin govern el proper 29N i hi hagi retallades en cultura catalana s'haurà de fer una crida a la gent per sortir al carrer: "Haurem de desobeir, cridar la gent a sortir al carrer i que els representants públics ens ho juguem tot".
"Igual que va passar quan la gent va anar a la presó durant quatre anys. De fet, em sorprèn molt que aquí hi hagi gent que els digui traïdors, és d'una toxicitat bèstia. I també, evidentment, reclamar ajuda a la Unió Europea i interpel·lar tots els demòcrates", ha expressat en una entrevista a l''Ara' recollida per Europa Press aquest dissabte.
No obstant això, en el cas que l'aritmètica parlamentària requereixi ERC perquè l'actual president socialista, Pedro Sánchez, pugui tornar a ser el cap de l'Executiu, Rufián posa com a condició la resolució del conflicte polític i la millora de l'agenda legislativa.
"És que si el PP i Vox guanyen i governen, l''Ara' intentaran tancar-lo. Qualsevol periodista, qualsevol mitjà de comunicació relativament subversiu que no sigui fatxa, tindrà problemes. El que ve és molt bèstia", alerta el candidat republicà.
PACTE AMB EL PSC
Quan se li ha preguntat per possibles pactes d'ERC de cara al futur, Rufián ha afirmat que els acords arribaran i ha desitjat que a Catalunya algun dia l'horitzó siguin acords entre les esquerres catalanistes, sobiranistes, autodeterministes i independentistes.
"I arribar a pactes amb el PSC i enviar Junts a l'ostracisme polític durant una temporada", ha expressat el candidat d'ERC.