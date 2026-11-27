Junqueras demana construir majories: "No vull que us conformeu amb res que no sigui la victòria"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha agraït el suport de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas (Guanyem Girona), i de l'exconseller i exlíder d'ERC a Barcelona Ernest Maragall, i ha afirmat que el PSC "no mereix" el vot, ja que considera que els republicans defensaran millor els interessos de la classe treballadora catalana.
Així s'ha pronunciat aquest divendres en el primer acte de tancament de la campanya a la plaça de la Cultura de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), juntament amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras; la secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, i el candidat d'ERC a l'alcaldia de L'Hospitalet, Jaume Graells.
Rufián ha afirmat que se sent molt honrat pel suport d'Ernest Maragall, que ha afirmat, en el seu perfil de 'Substack', que el seu vot a ERC no serà "de reconeixement o de coincidència total, serà un vot a mig camí entre l'exigència i l'esperança".
Davant unes 1.200 persones, moltes d'elles joves, Rufián ha assegurat que té molt de respecte per les sigles del PSC, perquè han representat i representen molta gent a Catalunya: "Però dic clarament que no mereix vostre vot", ha insistit.
Ha preguntat qui ho farà millor si ha d'anar a la Moncloa "a pressionar, confrontar i sotmetre al Govern del PSOE i a defensar la classe treballadora", si el cap de llista del PSC al Congrés per Barcelona, Jordi Hereu, o ERC, i ha demanat a la gent que voti progressista, però que ho faci amb memòria.
PEDRO SÁNCHEZ "SEMBLA EL CHE GUEVARA"
Rufián ha destacat la tasca de pressió que han fet ERC i Bildu durant la legislatura, i ha afegit que si no ho haguessin fet, l'exlíder de Cs hauria estat el vicepresident del Govern de Pedro Sánchez, de qui ha dit que "ara sembla el Che Guevara", però que no era així fa 10 anys.
El candidat republicà ha criticat que des de Junts li retreguin que Podem s'hagi integrat en la seva candidatura: "L'amo convergent, perquè es pensa que aquest país és seu, deia: 'La meva ERC això no ho ha fet mai".
Ha destacat que les eleccions a Catalunya van de si guanya el PSC o ERC, i ha afegit que una de les victòries de la campanya és enviar "a la dreta catalana al racó de pensar una estoneta, després de tot el mal que han fet durant dos anys votant en contra de la classe treballadora".
Per la seva banda, Junqueras ha apostat per construir majories immenses: "I ara ens toca guanyar a nosaltres, ens toca guanyar aquí, ens toca guanyar a Catalunya, ens toca guanyar a Bellvitge i al Gornal, ens toca guanyar a L'Hospitalet. I vull que no us conformeu amb res que no sigui la victòria".
A més, Alamany ha demanat el vot a la gent que en altres moments ha votat el PSC i avui té dubtes: "Us necessitem perquè hem de defensar Catalunya, necessitem la força de tants socialistes catalans que existeixen al nostre país per defensar Catalunya".