GIRONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Habitatge i candidata del PSOE per Ciudad Real a les eleccions generals, Isabel Rodríguez, ha contraposat la seva política d'habitatge a la de la dreta: "Salvar els bancs i desnonar la gent", el que afirma que van fer en la crisi del 2008 amb els recursos de la guardiola de les pensions.
Ho ha dit en un míting del PSC a Girona aquest diumenge, juntament amb el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa; el candidat per Barcelona, Jordi Hereu; la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el candidat per Girona, Marc Lamuà.
Rodríguez ha advertit que a les eleccions del 29N la dreta té com a principal pla la "motoserra" a la sanitat, a les pensions, a la dependència, però també a les polítiques d'habitatge.
"Ha passat una setmana de campanya i no s'han atrevit a pronunciar el que és un mandat constitucional i també al vostre Estatut: el dret a l'habitatge i la lluita contra l'especulació. Està escrit, ho tenim mandat i aquí només Illa i Sánchez ho defensen", ha dit.
Ho ha exemplificat amb la votació del decret sobre habitatge al Congrés, i ha retret als que hi van votar en contra --PP, Vox i Junts-- que es posessin al costat de la "indignitat".
Sobre el fet que el PP eliminés el Ministeri d'Habitatge, les competències del qual incorporaria en una vicepresidència, ha dit que no els deixaran que ho facin, perquè els socialistes guanyaran: "Volen acabar amb les polítiques públiques d'habitatge perquè els seus amics segueixin fent negoci amb el que per a nosaltres és un dret".
DESAFIA LA DEMOSCÒPIA
La ministra ha augurat una victòria socialista a les eleccions, malgrat el que diguin els sondejos: "Ho vam veure el 23, no hi ha enquesta que valgui més que el nostre vot a les urnes".
Ha afirmat que el vot a Catalunya serà clau, i ha reivindicat que, després de 8 anys de Pedro Sánchez al capdavant del Govern, tant Catalunya com Espanya estan millor: "Espanya necessita Pedro Sánchez, però Catalunya i Illa el necessiten més".
Per això, ha fet una crida a la mobilització en aquesta última setmana de campanya, però a fer-ho des del respecte, davant de com creu que ho fa la dreta: "En un míting d'un socialista mai no se sentirà un insult, se sentirà un argument".