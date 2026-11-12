Puigdemont apel·la als indecisos i presenta Junts com els únics que prioritzen Catalunya

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha apel·lat aquest dijous al vot d' "indecisos i desorientats" en els eleccions generals, i ha definit Junts com l'únic que prioritza els interessos de Catalunya.
La cúpula del partit, amb un centenar de militants i simpatitzants, ha començat la campanya a Barcelona amb la seva candidata, Miriam Nogueras, acompanyada del secretari general, Jordi Turull, i els candidats territorials.
Puigdemont ha reivindicat que són l'única opció netament catalana en aquests comicis, perquè s'hi presenten "sense cap interferència, cap dependència, aliança, compromís, ni amb cap complicitat amb un altre grup, partit o cercle d'interessos espanyols".
Després d'advertir de la importància d'aquestes eleccions i de desconfiar de les enquestes, ha observat que, cada vegada que hi ha eleccions generals, part del catalanisme independentista no troba resposta o "cau en el parany de sumar-se a un dels dos blocs espanyols", en referència a PSOE i PP.
Amb això, ha afegit, acaben afavorint o donen per bones "aquestes dues espanyes, quan, en termes de Catalunya, Espanya només n'hi ha una" i provoca que els catalans hagin de pagar sempre la factura, ha afegit.
No obstant això, ha reivindicat que Junts representa el catalanisme independentista que sempre ha donat la cara i ha posat els interessos dels catalans per davant, i que això ha molestat molta gent que vol que la veu d'aquest partit i els seus vots es posin al servei de PSOE i PP o que desapareguin.
"Molt abans que tot això ho intentessin Rufián, ERC i Podem, ja ho van intentar Soraya Sáez de Santamaría, el PP, Vox i Cs. I, sabeu què? No ho van aconseguir aleshores i no ho aconseguiran ara tampoc", ha vaticinat.
Per això, apel·la al vot dels indecisos i dels qui puguin estar desorientats "per aquest bombardeig de missatges contradictoris" quan, segons ha dit, han de tenir en compte que Junts ha estat l'únic en defensar els interessos dels catalans.
CRÍTIQUES A ERC
"A Madrid, mentre hi ha qui es conformen a seguir el corrent, uns altres fan la feina que ni tan sols fa el Govern", ha destacat en el·lusió implícita als republicans i al Govern de la Generalitat que encapçala el líder del PSC, Salvador Illa.
També ha acusat als republicans d'haver renunciat a representar el moviment independentista, assegurant que ara només hi ha Junts: "Si per a uns altres Madrid és capital, per a nosaltres Catalunya és central".
JORDI TURULL
Turull, que ha intervingut abans que Puigdemont i Nogueras, ha dit que es presenten amb la voluntat "insubornable" de defensar els interessos de Catalunya, al·legant que són els únics que poden fer-ho, i ha emplaçat els catalans a preguntar-se qui ho farà quan s'apaguin els focus de la campanya.
"No ho farà ningú més. Canviar l'inquilí de la Moncloa serveix de poc si els catalans segueixen esperant a l'andana, a la llista d'espera de l'hospital o per tantes promeses incomplides", ha advertit.
Així, ha carregat contra la gestió dels socialistes i també contra el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, al qui ha retret anar en coalició amb Podem, "que prefereix la Guàrdia Civil als Mossos d'Esquadra".
"Dir-se independentista a Catalunya i fer de Podem espanyol a Madrid no és la millor manera de garantir la defensa de Catalunya", ha afegit Turull, que també ha avisat del possible tàndem PP-Vox, assegurant que surten de l'armari del franquisme i que encara el voldrien a ell i a altres independentistes a la presó per l'1-O.