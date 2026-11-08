29N.- PP i Junts acusen de mal manteniment ferroviari al PSC, que acusa Rajoy de retallar

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
PP i Junts han criticat la manca de manteniment en la infraestructura ferroviària al PSC, que ha acusat el Govern de Mariano Rajoy de retallar en inversió, mentre que ERC i Comuns-Front Ampli han lamentat que es prioritzés la despesa en alta velocitat en detriment de Rodalies, i Vox ha al·ludit a l'entrada judicial a Adif en assegurar que la corrupció mata, en referència als dos accidents de tren en un any.
El debat de la precampanya electoral a RTVE Catalunya ha reunit aquest diumenge per la nit els caps de llista per Barcelona Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) i Juan José Aizcorbe (Vox).
Ha arrencat el debat sobre infraestructures i serveis públics Miriam Nogueras, que ha assegurat que "el sistema ferroviari espanyol ha col·lapsat a conseqüència d'una molt mala gestió de PSOE i de PP", així com a un infrafinançament i a un model que, al seu judici, es va fer per per posar Madrid al centre a diferència d'altres països com Alemanya o França.
Urtasun ha recordat que el seu grup critica que PP, PSOE i CiU van optar per donar "màxima expansió de l'alta velocitat", per la qual cosa ha proposat que es dediquin a Rodalies els 1.300 milions que el Ministeri ha dit que dedicarà a reduir l'alta velocitat Madrid-Barcelona.
Hereu ha apostat per recuperar la confiança en l'alta velocitat: "Certament no tenim les Rodalies que es mereixen els catalans. Arribaran les solucions, perquè hem acordat una inversió de 8.000 milions, dels quals 3.000 milions a Rodalies".
Rufián ha retret als successius governs espanyols que apostessin per l'alta velocitat i no es tingués en compte els treballadors, i ha retret a Nogueras que redueixi el debat al traspàs de competències: "Tot és molt més complicat que dir aquí que nosaltres som els millors del món. Ni toxicitat ni fantasia ni meravelles".
Albiol ha interpel·lat als dos ministres assistents al debat que han governat durant vuit anys: "Com és possible que no tinguem prou diners per mantenir les vies i es dediquin 750 milions a préstecs al Marroc per millorar el sistema d'aquest país?.
Rufián ha respost Albiol criticant el seu "patriotisme" i Urtasun ha assegurat que el PP "va retallar el 46% inversió en inversió ferroviària".
Aizcorbe s'ha referit a la recent entrada judicial a la seu d'Adif i als dos accidents ocorreguts l'últim any: "Más que negligència, el que hi ha hagut ha estat una corrupció a vista de tots els ciutadans".