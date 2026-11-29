Juanma Serrano - Europa Press
MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La participació en les eleccions generals a les 14.00 se situa en el 45,75%, el qual suposa 5,27 punts més que les de 2023, quan va ser del 40,48% a aquesta mateixa hora.
En comparació de les eleccions de novembre de 2019, quan va ser el 37,93%, la participació augmenta 7,82 punts. En total, han votat fins a aquesta hora 16.399.415 persones, 2.172.523 més que en el primer avenç de 2023.
El web del Ministeri de l'Interior indica que s'havien comunicat dades del 99,69% de les taules en l'actualització de les 14.22. Les xifres poden consultar-se a https://resultados.29neleccionesgenerales.com.
On més han anat a votar ha estat a la Comunitat Valenciana, amb un 50,93%, seguida de La Rioja, que registra un 50,83%, i Aragó, amb un 49,25%.
A Navarra han anat a les urnes un 49,11% dels electors, i Castella-la Manxa comptabilitza un 48,04% de participació. També superen la mitjana estatal Múrcia (47,66%), Euskadi(47,38%), Comunitat de Madrid (47,19%) i Cantàbria (46,24%).
Per sota de la mitjana de participació, situada en el 45,75%, hi ha Catalunya (45,22%), Extremadura (44,97%), Astúries (44,96%), Castella i Lleó (44,81%), Andalusia (44,12%), Galícia (43,79%) i Balears (43,10%). També registren xifres inferiors Canàries (35,36%), Ceuta (38,40%) i Melilla (34,13%).
Com és habitual, els percentatges més baixos es registren a Canàries i a les ciutats autònomes. A Canàries, els col·legis electorals obren una hora més tard que a la Península.
CEUTA, MELILLA I EUSKADI
Les comunitats i ciutats autònomes amb més creixement de participació fins a les 14 hores són Ceuta (+10,96 punts), Melilla (+10,84), Euskadi (+10,18), Catalunya (+8,44) i Navarra (+7,84), respecte al primer avaeç de 2023.
També puja la participació a la resta de territoris, excepte a Extremadura, on baixa 0,19 punts percentuals.