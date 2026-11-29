García-Page al col·legi electoral - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM
TOLEDO 29 nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -
El secretari general del PSOE a Castella-la Manxa i president de la regió, Emiliano García-Page, ha exercit el seu dret a vot desitjant que després del procés electoral "se superi el frentisme que divideix".
En declaracions després de votar, assegura que són unes eleccions "molt transcendents per a Espanya" i, si bé "totes ho són", l'alta participació que espera fa que aquest procés sigui encara més "important". "Un país que vota molt i moltes vegades és perquè es pren de debò la democràcia".
Són uns comicis que, al seu judici, arriben després d'una llarga campanya "de gairebé quatre anys" per la tensió política viscuda i amb un nivell de polarització "molt superior a l'habitual".