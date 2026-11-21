BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha atribuït a la manera de fer política del PSOE durant els darrers 8 anys el creixement de PP i Vox, i ha lamentat que "tots aquells que van de partits demòcrates" no ho hagin criticat.
"Som els únics que frenem realment l'extrema dreta i no responem mai a Vox al Congrés. L'extrema esquerra no frena l'extrema dreta. Al contrari, es retroalimenten", ha afirmat en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest dissabte.
De cara a les eleccions generals del 29N, Nogueras ha negat que hi hagi un transvasament de vots al PSC per la por de Vox i ha considerat que cal tractar la gent com a adulta: "Des que governen els socialistes, en molts àmbits, tot està pitjor. En l'àmbit econòmic, familiar, l'habitatge... però especialment aquí a Catalunya: usuaris de Rodalies, professors, sanitaris, autònoms, pagesos, són al carrer manifestant-se".
SUPORT A UNA POSSIBLE INVESTIDURA DE SÁNCHEZ
Sobre el suport de Junts a una possible investidura del líder socialista Pedro Sánchez, Nogueras ha destacat que els diners dels catalans han de ser a Catalunya, i si els socialistes defensen que els bascos puguin gestionar els seus diners, no hi ha d'haver cap justificació perquè no vulguin que els catalans facin el mateix.
A més, ha parlat del traspàs integral de Rodalies, així com de les competències en immigració per poder fer tot el que estan fent els altres països d'Europa.
HABITATGE
Respecte a l'habitatge, la líder de Junts recorda que el pacte amb el Govern abans de la caiguda dels dos decrets estava "pràcticament tancat" i ha dit que li va costar molt entendre el gir que va acabar fent Sánchez en comprar les polítiques que, al seu parer, no funcionen.
"La nostra proposta dels desnonaments és que sigui l'Estat qui assumeixi el cost d'aturar-los, no que assumeixi el deute. Això és cuidar les dues famílies, els vulnerables que no poden pagar el lloguer i el petit propietari que no té per què assumir el cost de la vulnerabilitat", ha indicat.