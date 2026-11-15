Nogueras apel·la al votant d'ERC que no vol pactar amb Podem, contrari a delegar immigració

Veu innegociable aconseguir-ne les competències i acusa ERC de "figurants eterns" del PSOE
ROSES (GIRONA), 15 (EUROPA PRESS)
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha apel·lat aquest diumenge als votants d'ERC que rebutgen concórrer als comicis en coalició amb Podem perquè aquests es van oposar a delegar a Catalunya les competències en immigració.
"Apel·lo a tots els catalans, també als qui han votat ERC en algunes eleccions i que ara no entenen que s'hagi aliat amb els qui van votar amb PP i Vox en contra de les competències d'immigració" per a Catalunya, ha reclamat en un míting a Roses (Girona), davant uns 200 militants i simpatitzants del partit.
Segons Nogueras, en política no es pot "fer de figurants eterns del PSOE sense cap tipus d'ambició nacional", i ha demanat anteposar els interessos de Catalunya als de la dreta i esquerra de tota Espanya.
Per a ella, aconseguir aquestes competències és "innegociable" perquè Catalunya no pot pagar les males decisions que considera que es prenen a Madrid.
El seu objectiu és fer el mateix que altres països de la UE que apliquen una política migratòria basada en més control, feina i llengua: "A Dinamarca, Alemanya i França no els diuen racistes per fer-ho" i són països amb governs de diferents colors, apunta.
REGULARITZACIONS MASSIVES
Per a la portaveu de Junts al Congrés, el gran problema d'Espanya és que "no té política migratòria" i això li porta a regularitzacions massives cada determinats anys, cosa que passa amb governs de PSOE i PP, ha concretat.
Així, s'ha mostrat preocupada per l'última regularització massiva de migrants, com assegura que també han fet alguns països europeus, motiu pel qual van elevar una queixa a les institucions europees, que examinarà l'actuació del Govern espanyol.
"Uns diuen 'tots fora' i uns altres 'tots dins'. Són eslògans de campanya que no solucionen els problemes. Volem una política migratòria seriosa, ordenada i adaptada a la realitat de Catalunya", ha resumit.
RIPOLL: EL CAS DE ROSES
L'alcaldessa de Roses (Girona), Sílvia Ripoll, s'ha referit a aquesta qüestió en ser un municipi amb un 30% de població d'origen estranger, i ha advertit del repte i la dificultat de gestionar aquests fluxos migratoris, garantir la convivència i respondre a les necessitats dels serveis públics.
Per aconseguir-ho, demana que Catalunya gestioni la immigració, lamentant que el candidat d'ERC, Gabriel Rufián, es presenti als comicis amb Podem, que s'hi oposa.
CERVERA: "ELS JACOBIN DE PODEM"
El número dos de Junts per Girona, Josep Maria Cervera, ha afirmat que "els jacobins de Podem, que es presenten del braç de Rufián, ho van impedir. Voler gestionar la immigració no és ser racista, és ordenar les necessitats i capacitats de Catalunya".
També creu que suposa altres coses: "Evitar la Catalunya dels 10 milions que ens ven Salvador Illa i evitar regularitzacions massives, que ens portarà al col·lapse del país", així com la necessitat d'establir drets i obligacions i d'integrar en valors, cultura i llengua.
MADRENAS: MULTIREINCIDÈNCIA
La cap de llista de Junts per Girona i exalcaldessa, Marta Madrenas, ha carregat contres les polítiques d'habitatge del Govern socialista de Pedro Sánchez (per fer "tot el contrario del que és necessari") i contra les de seguretat.
"Alguns parlen molt però fan poc", ha retret, després d'erigir Junts com els responsables d'impulsar i fer possible l'aprovació de la Llei contra la multireincidència.
RIPOLL: "TURISME DELINCUENCIAL"
L'alcaldessa Ripoll ha agraït l'aprovació d'aquesta norma per evitar que a poblacions com la seva hi hagi gent que vagi per fer "turisme delincuencial".
"Hi ha gent que ve a fer l'agost. Són petits delictes que són reincidents. La Policia Local els deté, però per una porta entren i per l'altra surten. Això genera frustració, inseguretat i sensació d'impotència", i ha demanat un sistema judicial capaç d'afrontar-ho.