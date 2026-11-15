Montalvo (PSC) veuria un error "dispersar el vot en opcions minoritàries" o no votar

TARRAGONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
La cap de llista del PSC per Tarragona, Ione Montalvo, ha demanat concentrar el vot en el seu partit i ha advertit que "dispersar el vot en opcions minoritàries o 'passar' d'anar a votar seria un error gravíssim".
Per a ella, "podria comportar que la nit del 29N Vox i PP sumessin la majoria per tornar a un passat", informa el PSC aquest diumenge en un comunicat.
A Roda de Berà (Tarragona), ha defensat que els electors "concentrin el seu vot en el PSC, l'única opció capaç de garantir 4 anys més de progrés i de fer que Pedro Sánchez torni a ser president".