Montalvo (PSC) situa les eleccions com un moment crític: "Va de democràcia o barbàrie"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
TARRAGONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
La cap de llista del PSC per Tarragona per a les eleccions generals del 29N, Ione Montalvo, ha situat aquestes eleccions generals com un moment crític per decidir entre dos models de país: "Va de socialisme o barbàrie més que mai, va de feminisme o barbàrie, va de democràcia o barbàrie".
Així ho ha expressat en un acte de precampanya al Refugi 1 del Moll de la Costa del Port de Tarragona, en el qual han participat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i cap de llista al Congrés per Barcelona, Jordi Hereu, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i al que han acudit unes 2.000 persones segons el PSC.
Montalvo ha defensat que hi ha moltes maneres d'actuar davant les dificultats i ha afegit que el necessari és cercar solucions i destinar recursos per corregir el que no funciona, i ha remarcat que "ni la sanitat ni les pensions són una despesa", sinó la millor inversió per protegir a la gent, per la qual cosa ha cridat al vot aquest 29N per obtenir una majoria àmplia.
RUBÉN VIÑUALES
Viñuales ha demanat "aixecar un nou mur contra el feixisme, contra la dreta i la ultradreta" i ha advocat per que es reediti un govern de progrés que defensi una Espanya plural, diu.
L'alcalde ha reivindicat la "autoritat moral" de Sánchez pel seu posicionament en conflictes internacionals com el de Gaza i enfront dels postulats del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha assegurat que barallaran fins a l'últim minut per guanyar els comicis.