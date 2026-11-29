BILBAO 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat d'EH Bildu al Congrés dels Diputats per Biscaia, Oskar Matute, ha assegurat que confia en el poble i "en la seva gent" i ha afirmat que "Euskal Herria no fallarà i estarà a l'alçada dels temps".
En votar a la Gurutzeta Eskola de Barakaldo, ha recordat que durant la campanya han dit que no són unes eleccions corrents, sinó "amb un caràcter excepcional, gairebé de referèndum".
En aquest sentit, ha demanat a la ciutadania "que emeti un vot massiu, que ho faci amb il·lusió i que ho faci amb un somriure en la boca". "Confiem en el nostre poble i confiem en la gent del nostre poble, per això sabem que Euskal Herria no fallarà i que estarà a l'alçada dels temps. Sabem que farà un vot amb intel·ligència col·lectiva", ha afegit.
Matute ha desitjat que la ciutadania "expressi la seva aposta pel futur i la seva aposta per la dignitat de totes les persones".