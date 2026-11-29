La candidata de Podemos, Irene Montero - PODEMOS
MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Podemos a les eleccions generals, Irene Montero, ha fet una crida a "votar amb el cor" per construir un país "en què sigui més fàcil i més feliç viure per a totes les persones".
Així s'ha expressat després d'exercir el seu dret a vot a les 10.30 hores al col·legi La Navata, a Galapagar, on ha anat acompanyada per la secretària general de la formació, Ione Belarra, i on també ha assegurat que el vot "és un dret que serveix perquè ningú no sigui més que ningú".
"Avui el vot de qualsevol persona que gasta moltíssims diners en el cistell de la compra o a pagar el lloguer o la hipoteca o a tenir calenta casa seva per als seus fills, val el mateix que el de qualsevol poderós que s'està enriquint d'aquest robatori massiu a la ciutadania per tenir més beneficis que mai", ha afirmat.
En aquest sentit, ha subratllat que avui "cal exercir aquest dret" que és "el que permet, juntament amb les vagues, juntament amb les mobilitzacions, que ningú no sigui més que ningú".
"Tothom a votar, tothom a participar, a expressar amb el vot les nostres conviccions, els nostres principis ètics", ha conclòs la candidata de Podemos.