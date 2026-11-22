GIRONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
2 persones han interromput aquest diumenge un acte del PSC a Girona just abans de la intervenció de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, per demanar la llibertat de 3 persones que van ser detingudes durant la vaga general a Barcelona.
"Assenyalem el PSC com a responsables d'això", han dit des de darrere de la ministra mentre mostraven un cartell demanant la llibertat dels vaguistes amb la convocatòria d'una manifestació de suport a Girona la setmana vinent.
Han estat expulsats de l'acte, un d'ells ha estat identificat pels Mossos d'Esquadra a l'exterior del recinte, i Rodríguez ha afirmat davant dels assistents: "Estimats companys, estimades companyes, democràcia també és això. I nosaltres lluitarem per les democràcies sempre".