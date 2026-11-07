Illa veu a Junts posicionat al mig: "Els que estigueu al mig aparteu-vos per favor"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
TARRAGONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat Junts d'estar posicionant-se al mig davant les eleccions generals, mentre que Catalunya no està al mig: "Catalunya serà decisiva; els que estigueu al mig aparteu-vos per favor".
Durant un míting a Tarragona aquest dissabte al costat del president del Govern central, Pedro Sánchez, Illa ha defensat que Catalunya "ha de parlar molt decisivament. La força d'un país. La força de la gent enfront de la força dels grans diners".
"I alguns diuen: 'No, jo estic al mig'. Al mig! Junts per Catalunya!", ha exclamat Illa.
"No és ser neutral; és tenir por a decidir. Si tu no pots decidir, que decideixin els ciutadans", ha demanat.
I ha insistit: "Junts per Catalunya: 'Estic al mig'. Enmig de què? Doncs si estàs al mig, aparta't".
S'ha preguntat com es pot estar al mig entre "uns autoritaris" que aspiren a governar i el Govern actual, que defensa el Corredor Mediterrani, el patrimoni històric de Tarragona, la gigafactoria a Tarragona, el polígon petroquímic de Tarragona i el turisme ben entès, ha dit.
Ha advertit que els aspirants a governar són els que "s'han manifestat contra Catalunya, que diuen que el català, el basc i el gallec són llengües provincianes" i que volen retirar aquestes llengües del Congrés, ha dit.
També ha avisat que són els que "retallen drets constantment. Com es pot estar enmig d'això? Catalunya no està al mig. Catalunya està al costat del progrés", de les institucions democràtiques, d'avançar, de l'habitatge, les pensions i la sanitat com a drets i no com a negocis, ha assegurat.
FEIJOO PRESIDENT: "NO HO SERÀS"
Illa augura que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, no guanyarà les eleccions, precisament perquè el popular diu que "no es pot ser president d'Espanya si no s'entén Catalunya".
"Per això tu no ho seràs. Mai. És l'única veritat", ha ironitzat el també líder del PSC.
"No tots entenem de la mateixa manera el que és el patriotisme: ells, el patriotisme de les banderes, els autoritaris, el patriotisme de les banderes; nosaltres, el patriotisme dels serveis públics", ha afegit.
Per això ha defensat que les pensions, la sanitat i l'habitatge "no són un negoci", i ha apel·lat per la força del vot per sobre dels algorismes per impedir que governi l'autoritarisme.
"HAN INSTRUMENTALITZAT EL SENAT"
Illa ha advertit que a Tarragona i Girona hi ha "una única papereta" per al PP i Vox en el Senat: la de Vox, ha dit.
"Han instrumentalitzat al Senat contra el Govern. I volen ara anar més enllà. Per això renuncia el PP. I es rendeix: quilòmetre zero de la rendició", ha dit sobre el vot al Senat a Tarragona.
També ha al·ludit als resultats de les 'midterm' als Estats Units per dir que "no ha funcionat l'autoritarisme", amb polítiques que no pensen en la societat, per la qual cosa la societat ha rebutjat en les urnes a Donald Trump i ha reelegit a Lula da Silva al Brasil.
Ha demanat una campanya defensant el dret de vot de tots els que tenen passaport, sense insultar, sense dubtar del vot per correu, sinó parlar amb la ciutadania perquè Sánchez sigui reelegit: "Pedro, anem a guanyar".
Illa ha agraït la presència en el míting de l'exministra i vicepresidenta executiva de la Comissió Europea per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera.
JORDI HEREU: "VAN A PER NOSALTRES"
El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha dit que "el moviment esperança ha començat a caminar" i guanya a l'odi i en mirar enrere d'uns altres partits, i ha insistit que l'esperança sempre guanya a l'odi.
"Van a per nosaltres, van a pels nostres drets", ha advertit sobre PP i Vox, i ha demanat als tarragonins saber triar entre la cap de llista del PSC, Ione Montalvo, o un candidat que ha titllat de neonazi, en al·lusió implícita al candidat de Vox per Tarragona, Jordi de la Fuente.
Ha qualificat a Pedro Sánchez de persona noble i ha augurat que tindrà "el gran suport de Catalunya", per la seva aposta per la convivència en pau a Catalunya i també en la política internacional.
"Cal ser molt valent per enfrontar-se als senyors de la guerra", i ha afegit que Sánchez s'ha enfrontat al president dels Estats Units i ha invocat la pau davant el primer ministre d'Israel.
Hereu també ha dit que Illa està liderant a Catalunya un "cicle virtuós", ha elogiat la política de l'alcalde de Tarragona, Rubèn Viñuales, i ha considerat un honor compartir llista amb la número 1 del PSC per Tarragona, Ione Montalvo.