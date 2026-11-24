Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que els catalans sabran quina opció votar en les eleccions generals: "Pedro sí que entén Catalunya. I no des de fa dos dies. Sánchez sí entén Catalunya. I per això Catalunya sap el que ha de fer aquest 29 de novembre".
Ho ha dit aquest dimarts en el míting central de campanya del PSC, davant unes 6.000 persones i altres 4.000 que s'han quedat fora del Pavelló 1 de Fira de Barcelona segons dades del PSC, en l'acte amb el president i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez; els 1 i 2 de del PSC per Barcelona, Jordi Hereu i Eva Granados, i l'alcalde Jaume Collboni.
Illa ha dit a Sánchez que Catalunya l'estima, i ha cridat al catalanisme a votar per protegir l'autogovern de Catalunya i el català: "A Catalunya, amb Feijóo i Abascal no ens anirà bé. Per això els demano a tots els catalanistes que vagin a votar" i que ho facin per Pedro Sánchez.