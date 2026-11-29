BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha animat a anar a les urnes en les eleccions generals d'aquest diumenge perquè "una Catalunya que vota és una Catalunya que compta, que compta a Espanya i que compta a Europa".
"Votar és la millor manera de defensar allò que hem aconseguit tots junts", ha dit als periodistes el primer secretari del PSC, que ha votat sobre les 10 a l'Escola Pilar Mestres de La Roca del Vallès (Barcelona).
"La democràcia és de qui l'exerceix i animo tothom a fer-ho, justament practicant, exercint el seu dret al vot", ha insistit.