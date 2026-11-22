Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que si Catalunya es mobilitza a les eleccions generals del 29N "Pedro Sánchez governarà i es respectaran l'autogovern i el català", i ha insistit que no és moment d'estar al mig.
"Demano que es concentri el vot en aquelles candidatures que anem al que és segur, que no farem giragonses ni coses estranyes. No és moment d'estar al mig", ha expressat en una entrevista concedida al diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge.
Segons el president, Catalunya té un paper decisiu en aquestes eleccions i confia en una victòria del PSOE el 29N davant l'opció de la "uniformització, d'una economia ultraliberal, de la motoserra que s'exhibeix impúdicament com a símbol de les retallades".
Sobre el 'cara a cara' entre Sánchez i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat que es van veure dos estils diferents, un de la "serenor i l'explicació i de propostes, i un altre d'interrompre molt i no deixar explicar les propostes de l'altre".
Preguntat per les paraules del candidat d'ERC, Gabriel Rufián, que va demanar un Govern de concentració a Catalunya si governen el PP i Vox a l'Estat, ha dit que treballa perquè Sánchez lideri el Govern central: "No entenc si el senyor Rufián i el seu partit ho donen per perdut. Jo dic que no, que això és possible".
PUIGDEMONT
Preguntat per l'entrevista a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, publicada pel diari 'El Mundo' aquesta setmana, ha rebutjat que Sánchez sigui una persona amoral, tal com el va definir Puigdemont: "L'entrevista a la qual vostè es refereix retrata molt bé la persona que fa l'entrevista", ha dit.
"Catalunya ha deixat enrere el passat nostàlgic i també el senyor Puigdemont", ha afegit, i ha remarcat que no se sent decebut per Puigdemont perquè, diu, possiblement no n'esperava massa.
Ha reiterat que aquest 29N no hi ha espai per a la neutralitat i ha sostingut que els ciutadans "tenen dret a saber què faran les eventuals diputades i diputats de Junts".