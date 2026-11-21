Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que Catalunya "ha deixat enrere la nostàlgia, el passat i (Carles) Puigdemont", i ha defensat que l'amnistia ha funcionat bé per restablir la convivència a Catalunya.
Així ho ha dit en una entrevista a 'Crónica Global' recollida per Europa Press aquest dissabte, en què se li ha preguntat per l'entrevista al líder de Junts publicada aquesta setmana per 'El Mundo': "Estan demostrant amb qui estan, de quin costat estan. Entre Pedro Sánchez i Feijóo i Abascal, cada vegada es veu més clar que estan al costat de Feijóo i Abascal, i crec que això no és el que necessita ni el que vol Catalunya", ha dit.
Ha sostingut que les eleccions generals tracten de triar entre un Govern liderat pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, o un altre amb els líders del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, i ha assegurat que els ciutadans catalans es mobilitzaran per "garantir que Catalunya sigui una vegada més decisiva".
"Qui necessiti incorporar al seu govern Abascal no entén Catalunya ni entén aquesta Espanya plural i diversa", ha afegit, i ha remarcat que qui vulgui imposar un model homogeni s'equivoca.
"La clau una vegada més és la mobilització. L'algoritme és important? Sí. Els diners en campanya són importants? Sí. El poder dels grans diners exerceix influència? Sí. Però hi ha una força que passa per sobre de tot, que és la força del vot i la força de la gent", ha explicat.
PEDRO SÁNCHEZ
Sobre Sánchez considera que està fent una molt bona campanya: "El veig molt fort, molt solt. Està apareixent el Pedro Sánchez persona més que el Pedro Sánchez president o polític", ha dit, i considera que és un dels polítics més importants de l'escena internacional.
D'altra banda, ha rebutjat que ell pugui ser el relleu de Sánchez al capdavant del PSOE i ha remarcat que està "plenament centrat i compromès a presidir la Generalitat".
SITUACIÓ DE RODALIES
Preguntat per la situació de la xarxa de Rodalies i les últimes vagues al sector ferroviari ha dit que el Govern ajudarà en la millora de les condicions laborals i de seguretat dels maquinistes i creu que algunes demandes han de ser ateses, tot i que ha advertit que *no és acceptable que no es respectin els serveis mínims* en una jornada de vaga.
"El que podem fer i seguirem fent, és instar que s'arribi fins al final i fer una crida al sentit comú de molts treballadors que crec que no comparteixen aquesta situació", ha apuntat.