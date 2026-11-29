BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha fet una crida a una mobilització massiva en les eleccions generals d'aquest diumenge per "posar fi al malson" que considera que són els 8 anys de presidència de Pedro Sánchez.
"Els espanyols ja n'han tingut prou del col·lapse i del caos que ha portat Pedro Sánchez i estem convençuts que avui els espanyols aniran a iniciar una nova etapa d'esperança, de llibertat i de prosperitat", ha declarat després de votar al Centre Cívic Vil·la Florida de Barcelona.
Garriga considera molt important que ningú es quedi a casa, ha dit que hi ha escons de Barcelona i Girona que es disputen entre el PSC i Vox, i ha afegit: "En la mesura que tots anem a votar és probable que el sentit comú sigui el gran vencedor".