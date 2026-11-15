Hereu lamenta que Rufián ha estat "el que més ha fet per dividir l'esquerra"

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i candidat del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu, ha lamentat que el candidat d'ERC, Gabriel Rufián, hagi estat "el que més ha fet per dividir l'esquerra", malgrat presentar-se com qui l'anava a unificar.
Ho ha manifestat en una entrevista a 'Nació' aquest diumenge recollida per Europa Press, en la qual constata que l'operació de Rufián de recolzar a una "força minoritària" en la resta d'Espanya restarà suport al Front Ampli, als quals ha desitjat el millor.
"Restarà vots i és una dificultat objectiva en moltíssimes províncies perquè el Front Ampli tiri cap a endavant", alhora que ha afirmat que els debats personalistes no han ajudat i que els d'Ada Colau no han generat prou per il·lusionar a molta gent.
Per això, ha evitat cridar al vot útil, però sí a tenir en compte la "lògica del vot eficient" a cada província, perquè serà el que determinarà si el proper president és Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo.
Hereu ha dit que és possible guanyar les eleccions per als socialistes si la participació se situa en, almenys, un 75-76%: "Similar a la de 1982", i per a això ha reconegut que amb la por no prou, sinó que deuen proposar un programa en positiu.