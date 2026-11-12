BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i candidat del PSC per Barcelona a les elecciones generals, Jordi Hereu, ha obert aquest dijous la campanya a la capital catalana en un acte en què ha augurat una "victòria històrica" del PSC perquè el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, sigui reelegit.
"Obtindrem una victòria històrica del PSC! Catalunya, novament utilitzant el PSC com a altaveu i instrument, parlarà alt i clar. I Espanya necessita que Catalunya parli amb major claredat i sigui escoltada amb força. Certificarem una nova presidència de Pedro Sánchez", ha dit.
Els socialistes han donat el tret de sortida de la campanya d'Hereu aquest dijous amb un acte a l'Auditori L'Illa davant més de 700 persones, segons el PSC, al costat de la cap de llista en el Senat per Barcelona, Raquel Sánchez; el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Hereu ha reiterat en diferents ocasions que són unes eleccions de transcendència històrica i amb una clara disjuntiva: "Hem d'escollir entre Pedro Sánchez o Feijóo i Abascal", que és la disjuntiva entre la convivència i el progrés enfront dels qui volen segrestar l'esperança i la política democràtica, segons ell.
FRONT AMPLI "NO HA ESTAT A L'ALÇADA"
Ha reivindicat els assoliments del Govern espanyol amb Sánchez al capdavant i ha lamentat que "des del primer dia la ultradreta i la dreta" els negués la legitimitat i busquessin destruir el seu projecte amb el recolzament internacional d'actors com el president nord-americà, Donald Trump; el d'Argentina, Javier Milei, i el d'Israel, Benjamin Netanyahu.
A la dreta, Hereu els ha dit que no guanyarà malgrat el que creuen: "Alguns ja repartien fins i tot algun càrrec. Patètics, ells", perquè no tenen en compte, ha dit, que els socialistes tenen la força de la gent que els derrotarà a les urnes, augura.
En referència als partits a l'esquerra del PSOE, ha afirmat que no han estat a l'alçada del moment i que han trinxat el seu espai, i també s'ha dirigit Junts: "Ara no podem tenir gent al mig. S'han d'apartar, perquè la lluita i el combat estan molt clars: derrotarem la dreta i l'extrema dreta".
Ha afegit que el projecte del PSC busca 4 anys més de progrés, "per Catalunya, per les dones, pels joves i pels treballadors", i que surten a guanyar i a per una victòria contundent.
RAQUEL SÁNCHEZ
Raquel Sánchez ha cridat a contagiar esperança els 15 dies de campanya: "És el que es respira avui als carrers de les nostres ciutats, als carrers dels nostres pobles".
Sobre l'aprovació aquest dijous del decret d'habitatge a la Diputació Permanent del Congrés, ha recordat Maricarmen i ha contraposat el text aprovat al text de proposta del PP, que afirma que es basa en la "liberalització, especulació i posar-se al costat dels més poderosos, dels fons voltor".
I també ha dit que Catalunya no està per la involució i la reculada, sinó per la defensa de les seves institucions d'autogovern, que veu amenaçades per PP i Vox, enfront de l'aposta de Pedro Sánchez per la convivència: "Se la va jugar per Catalunya".
MILLORAR RESULTATS
La campanya dels socialistes comença amb un objectiu: que Catalunya sigui de nou el bastió que va ser el 2023 per reeditar el Govern de coalició progressista: el 2023 van guanyar a totes les demarcacions catalanes i van obtenir 19 dels 48 escons.
No obstant això, l'èxit dels socialistes es mesurarà en si aconsegueixen o no reeditar la coalició progressista, així que la base de la seva campanya passarà per la mobilització dels votants d'esquerra, sobretot dels indecisos.
Per això, es desplegaran amb actes a totes les demarcacions catalanes, amb una presència especialment significativa a Barcelona i la seva àrea metropolitana, principal feu electoral del partit, i es preveu que Pedro Sánchez participi en almenys un acte en la segona setmana de la campanya, a Barcelona.