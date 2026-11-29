BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i candidat del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu, ha desitjat molta participació en unes eleccions "transcendentals" i ha dit que ja ho ha pogut constatar en col·legis electorals que ha visitat durant el matí.
"Avui el que toca és animar a tots a participar. El destí del nostre país és en les nostres mans i, per tant, jo animo tothom a participar", ha declarat en votar minuts abans de les 12 al Col·legi Pare Manyanet del barri barceloní de les Corts.
Ha protagonitzat dues anècdotes: ha saludat l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, que és vocal en una altra de les taules d'aquest col·legi; i en la taula de votació del propi Hereu ha trobat la seva dona com a vocal: "Tothom està cridat a participar, fins i tot gent de la família també està participant com a vocal".