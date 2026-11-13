Fernández (PP) defensa suprimir el Ministeri d'Habitatge: "La qüestió són les polítiques"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha defensat la proposta del candidat popular a presidir el Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, de suprimir el Ministeri d'Habitatge: "La qüestió no és estrictament si ha de ser un ministeri o una secretaria d'Estat, la qüestió són les polítiques que es facin".
En declaracions aquest divendres al Vendrell (Tarragona) amb la candidata al Congrés per Tarragona, Mónica Landete, ha sostingut que "des que el PSOE es va inventar el Ministeri d'Habitatge la política d'habitatge ha estat cada vegada pitjor".
"Menys habitatges de venda, menys habitatges de lloguer i la sensació que els joves a Catalunya i la resta d'Espanya estan destruint el seu futur i les seves esperances perquè els governs són incapaços de garantir l'habitatge", ha agregat.
Per això, creu que "és molt millor un govern amb menys ministeris però amb polítiques que són les correctes" i ha augurat que la política d'habitatge del PP seria molt millor.
"El que no té sentit és aquesta estructura elefantíaca que es va muntar el senyor Pedro Sánchez a la Moncloa amb vint-i-tants ministeris que ningú sap pràcticament ni d'on surten", ha afirmat.
EL PP ÉS "INTERCLASSISTA"
D'altra banda, Fernández ha defensat que el PP és "interclassista, que representa a totes les edats, representa tots els sectors productius i que, per tant, és el partit que s'assembla més a Catalunya i al conjunt d'Espanya".
S'ha mostrat convençut que "la contribució del PP del Vendrell en aquestes eleccions serà absolutament fonamental" i que el seu partit obtindrà un resultat extraordinari, ha dit.