Feijóo promet des de Catalunya una "auditoria del saqueig": "Vinc a oferir un govern que no robi"

BADALONA (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)
El líder del PP i candidat a presidir el Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha començat la campanya a Catalunya posant en valor la seva experiència de gestió i prometent una "auditoria del saqueig" per saber "on ha anat cada euro i qui se l'ha endut".
"Jo vinc a oferir una cosa tan elemental com un govern que no robi", ha exclamat en un míting al Poliesportiu Municipal de Llefià, a Badalona (Barcelona) al costat de l'alcalde i candidat al Congrés per Badalona, Xavier García Albiol, i el president del PP català, Alejandro Fernández. A l'acte han assistit unes 3.500 persones, segons fonts del partit.
El candidat del PP (al qui els assistents han interromput diverses vegades cridant 'Oa, oa, Feijóo a la Moncloa' i 'Presidente, presidente') ha afirmat que Espanya recapta més impostos, té més deute públic i ha rebut més fons europeus que mai, mentre els ciutadans reben menys.
"ON SÓN ELS DINERS DELS ESPANYOLS?"
A més, ha dit que hi ha "pitjors serveis" i "a sobre, corrupció". "On són els diners dels espanyols?", s'ha preguntat, per anunciar que si governa se sabrà "on ha anat cada euro i qui se l'ha endut".
"Farem una auditoria del saqueig per saber on ha anat cada euro i qui se l'ha endut. Farem una auditoria de la decència per saber per què no funcionen els trens, per què no s'han fet les obres, per què no s'ha construït habitatge i per què els espanyols paguem més i rebem menys", ha proclamat.
Feijóo, que revindica la gestió enfront de la "decadència", ha garantit que si governa serà "el president de tots, sense excepció, sense murs". "Només vull servir el meu país; a tots, ens votin o no, hagin fet vaga o no. A tots hem de servir".
CATALUNYA "DECISIVA" EN EL CANVI
El líder del PP assegura que volia començar la campanya a Catalunya perquè ha de ser "decisiva" en el canvi: "Jo no vull una Catalunya espectadora ni aliena al canvi. Vull una Catalunya protagonista en la reconstrucció d'Espanya".
Ha dit que tots els espanyols estimen aquesta terra i volen una Catalunya "oberta, pròspera i fort", recordant que en el passat "va tirar d'Espanya durant dècades" i va ser-ne "el motor principal"ió.
"I jo demano que torni a ser Catalunya el motor principal de la nació espanyola. Espanya ha de recuperar l'autoestima i Catalunya ha estat un orgull per a tots els espanyols", ha manifestat, lamentant que durant anys hagi tingut com a "monotema" el 'procés'.