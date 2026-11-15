Feijóo promet als catalans explicar trimestralment la inversió en infraestructures

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP a presidir el Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha publicat un video electoral en què promet als catalans transparència en la inversió: "Complirem amb les inversions en infraestructures que necessita Catalunya i en rendirem comptes cada tres mesos".
"Els catalans pagueu més impostos que ningú a Espanya i tots en veieu el resultat", afegeix: assegura que accedir a un habitatge es fa impossible, la inseguretat ciutadana creix, la immigració està descontrolada i Rodalies va cada vegada pitjor, informa el PP aquest diumenge en un comunicat.
Considera que Catalunya "necessita més que ningú que el Govern d'Espanya canviï" perquè suporta una alta pressió fiscal que no es tradueix en millors serveis públics, segons ell.
Per això promet que el seu govern baixarà impostos, impulsarà construcció d'habitatge, "controlarà la immigració irregular, endurirà les penes als delinqüents, reforçarà la policia i desallotjarà els okupes en 48 hores".
"CONFIA EN MI"
"Confia en mi: no et fallaré", diu als catalans; assegura que el 29N és l'oportunitat de començar a canviar tot, i es compromet a fer-ho ell.
"Treballaré per una Catalunya on puguis viure en llibertat, amb seguretat i accedir a un habitatge", ha insistit.